Фотошоп,написание текстов

- Устранение грубых дефектов кожи
- Частотное разложение (ретушь кожи)
- Добавление текстуры кожи
- Усиление резкости
- Прорисовка объемов
- Цветокоррекция
-Отбеливание зубов
-Ретушь портретов
-Осветление, контраст, цвета
-Удаление/изменение фона
-Изменение цвета
-Исправление отлетевших волос
-Редактирование свадебных фотографий
-Цветокоррекция
любой тип обработки вашей фотографии
Моя специализация:
-100% качество работы
-быстрая доставка
пожалуйста, сообщите МНЕ ОБ ЭТОМ ДО оформления заказа.
бюджет всегда зависит от сложности и количества элементов на фотографии
с нетерпением ждем сотрудничества с вами!