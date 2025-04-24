Фотошоп,написание текстов

- Устранение грубых дефектов кожи

- Частотное разложение (ретушь кожи)

- Добавление текстуры кожи

- Усиление резкости

- Прорисовка объемов

- Цветокоррекция

-Отбеливание зубов

-Ретушь портретов

-Осветление, контраст, цвета

-Удаление/изменение фона

-Изменение цвета

-Исправление отлетевших волос

-Редактирование свадебных фотографий

-Цветокоррекция

любой тип обработки вашей фотографии

Моя специализация:

-100% качество работы

-быстрая доставка

пожалуйста, сообщите МНЕ ОБ ЭТОМ ДО оформления заказа.

бюджет всегда зависит от сложности и количества элементов на фотографии

с нетерпением ждем сотрудничества с вами!