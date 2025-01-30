hight-end beauty retouching
Проявка RAW — файла (баланс белого, насыщенность, экспозиция, контраст, работа с паразитными оттенками, свет и тень)
Кадрирование (при необходимости с использованием ИИ)
Сложная пластика (лицо, волосы, тело, одежда, мебель)
Отбеливание зубов
Ретушь глаз
Глубокая ретушь кожи (использование техники Dodge& Burn и частотного разложения)
Глубокая ретушь волос (замена участка прически при необходимости, а так же возможность доработать волосы с помощью ИИ)
Чистка фона (удаление пятен, замена цвета фона или обтравка модели)
Локальная цветокоррекция (кожа, глаза, макияж, кожа — все по согласованию)
Ретушь макияжа и маникюра (создание и дорисовка)
А так же другие услуги по ТЗ