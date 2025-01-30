hight-end beauty retouching

Проявка RAW — файла (баланс белого, насыщенность, экспозиция, контраст, работа с паразитными оттенками, свет и тень)

Кадрирование (при необходимости с использованием ИИ)

Глубокая ретушь волос (замена участка прически при необходимости, а так же возможность доработать волосы с помощью ИИ)