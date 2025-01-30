Hight-end beauty retouching

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hight-end beauty retouching

  • Проявка RAW — файла (баланс белого, насыщенность, экспозиция, контраст, работа с паразитными оттенками, свет и тень)

  • Кадрирование (при необходимости с использованием ИИ)

  • Сложная пластика (лицо, волосы, тело, одежда, мебель)

  • Отбеливание зубов

  • Ретушь глаз

  • Глубокая ретушь кожи (использование техники Dodge& Burn и частотного разложения)

  • Глубокая ретушь волос (замена участка прически при необходимости, а так же возможность доработать волосы с помощью ИИ)

  • Чистка фона (удаление пятен, замена цвета фона или обтравка модели)

  • Локальная цветокоррекция (кожа, глаза, макияж, кожа — все по согласованию)

  • Ретушь макияжа и маникюра (создание и дорисовка)

  • А так же другие услуги по ТЗ