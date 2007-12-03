Иллюстрация для календаря ФСОЗ МО РФ

Заказчик не предоставил никаких материалов, но страстно желал "шоб было всё красиво, ярко и нравилось". Были найдены разнообразые фотоматериалы, которые в итоге перерисовывались "красиво и ярко" практически заново.

Еще одно изображение для заказчика - http://www.weblancer.net/users/flabad/portfolio/694772.html#item