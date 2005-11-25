Инфографика

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6 месяцев назад
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Создам красивый дизайн карточек товара, инфографику для Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет, Инстаграмм и других маркетплейсов. Разработаю уникальный дизайн по вашим пожеланиям. В итоге вы получите качественный, индивидуальный дизайн по вашему заказу. Слайды для одного товара в едином стиле, соответствующие требованиям выбранного маркетплейса.

Почему стоит выбрать именно меня?

- Прошла сертифицированное обучение по графическому редактору FIGMA. - Обучение по дизайну инфографики для маркетплейсов от SkillBox

- Работаю быстро

- Всегда на связи

- Учитываю все пожелания

- Увеличиваю каждому клиенту CTR товара