Инфографика

Создам красивый дизайн карточек товара, инфографику для Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет, Инстаграмм и других маркетплейсов. Разработаю уникальный дизайн по вашим пожеланиям. В итоге вы получите качественный, индивидуальный дизайн по вашему заказу. Слайды для одного товара в едином стиле, соответствующие требованиям выбранного маркетплейса.

Почему стоит выбрать именно меня?

- Прошла сертифицированное обучение по графическому редактору FIGMA. - Обучение по дизайну инфографики для маркетплейсов от SkillBox

- Работаю быстро

- Всегда на связи

- Учитываю все пожелания

- Увеличиваю каждому клиенту CTR товара