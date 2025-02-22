Инфографика

Здравствуйте Меня зовут Ольга, - я дизайнер инфографики. Работаю качественно и быстро. ✅Готовые карточки товара будут готовы через 1-2 дня (в зависимости от загруженности). От вас потребуется совсем не много информации. Посмотреть мои работы можно здесь
https://drive.google.com/drive/folders/1EQ18v0MDX_3ngcs5mdwbU4qi8jSFc7ud
В мои услуги входит:
🔹Отбор и обработка фото
🔹Обрезка фото
🔹Разработка дизайна
🔹Ваши правки
Стоимость готовых карточек:
🔹Главный слайд 250₽
🔹Последующие слайды 200₽
🔹Слайд от150₽ - при минимальном дизайне