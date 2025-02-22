Инфографика

Здравствуйте Меня зовут Ольга, - я дизайнер инфографики. Работаю качественно и быстро. ✅Готовые карточки товара будут готовы через 1-2 дня (в зависимости от загруженности). От вас потребуется совсем не много информации. Посмотреть мои работы можно здесь

https://drive.google.com/drive/folders/1EQ18v0MDX_3ngcs5mdwbU4qi8jSFc7ud

В мои услуги входит:

🔹Отбор и обработка фото

🔹Обрезка фото

🔹Разработка дизайна

🔹Ваши правки

Стоимость готовых карточек:

🔹Главный слайд 250₽

🔹Последующие слайды 200₽

🔹Слайд от150₽ - при минимальном дизайне