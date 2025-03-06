Инфографика для маркетплейсов Wildberries и Ozon

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2 месяца назад
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Создание продающих карточек товара для маркетплейсов. Визуальное представление данных и информации. Основная цель - сделать сложные данные более доступными, понятными и привлекательными для аудитории. С помощью различных элементов передать информацию эффективно и убедительно.

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