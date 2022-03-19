Качественная ретушь фотографий

Сделаю качественную профессиональную обработку ваших фотографий.Опыт работы в Photoshop более 10 лет.В стоимость работы входит:- цветокоррекция/светокоррекция,- чистая кожа или предмет,- ровная одежда,- красивый фон,- коррекция фигуры или предмета.Внимательно отношусь к деталям и Вашим пожеланиям!Предварительное согласование всех деталей и заранее оговоренного времени на исполнение заказа. (в зависимости от занятости) Обычно выполняю за 1 день.Внесение небольших правок до полного утверждения работы.