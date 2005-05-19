Карточки товаров для маркетплейсов

Здравствуйте!

Первым впечатлением о товаре для пользователей является карточка товара. Все зависит от оформления и от того, какие ассоциации оно вызовет

Оформление карточки товара может выделить товар среди множества других на маркетплейсе и привлечь больше клиентов. Например, за счет цветового сочетания.

Также по надобности делаю видео-карточки.

Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro.

1 карточка 300 рублей. Полное оформление товара(3-5 карточек) 800 рублей.