Хорошо поёт - ТАЛАНТИЩЕ!

Хотите сделать приятное другу, подруге, своим близким? - Шарж, незабываемый подарок к любому празднику,да и просто сюрприз близкому человеку или коллеге по работе.Это уникальный подарок, существующий в единственном экземпляре, результат которого обязательно оценит получатель.

Для выполнения шаржа от вас требуется всего лишь фото в фокусе крупным планом.

Выполненная работа передается заказчику по электронной почте.