Художественная ретушь фотографий.

Добавлена
4 года назад
79 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделаю художественную ретушь Ваших фотографий. 

Делаю световую и цветовую, тоновую обработку изображений. 

В результате получаем готовое изображение в виде файла jpg в высоком разрешении.

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы.

Необходимо подробное описание Ваших ожиданий по конечному результату: что именно Вы хотите увидеть, какая идея (для чего) создания фотографии. Где будет использоваться.