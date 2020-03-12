Художественная ретушь фотографий.

Сделаю художественную ретушь Ваших фотографий.

Делаю световую и цветовую, тоновую обработку изображений.

В результате получаем готовое изображение в виде файла jpg в высоком разрешении.

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы.

Необходимо подробное описание Ваших ожиданий по конечному результату: что именно Вы хотите увидеть, какая идея (для чего) создания фотографии. Где будет использоваться.