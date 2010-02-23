Коррекция цвета и фона
Обработка фотографий
Добавлена151 просмотр
14 лет назад
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Фотография, снятая на хеллоуин, не была достаточно темной во всех смыслах этого слова. Персонажи перемещены на черный фон, проедена коррекция цвета, контраста и резкости, в частности сделан акцент на раны.