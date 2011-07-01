Красивая ретушь
Обработка фотографий
Добавлена226 просмотров
12 лет назад
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- Красиво отретушировать
- У мамы убрать синяки под глазами, над глазами складочки
- Убрать складки на шее
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- Подвести контур верхнего века, накрасить ресницы
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