Красивая ретушь

- Красиво отретушировать

- У мамы убрать синяки под глазами, над глазами складочки

- Убрать складки на шее

- Подправить волосы: в зоне лба сделать более симметрично и погуще, без залысин

- Подвести контур верхнего века, накрасить ресницы

- Глаза у молодого человека голубее, а у девушки поярче