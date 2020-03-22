Лента Инстаграма/дизайн инфо-продуктов

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Ни для кого не секрет, что в онлайн бизнесе важной составляющей является визуал. Инстаграм на данный момент это самая популярная площадка для продвижения коммерческих и не коммерческих аккаунтов. Вы можете обратиться ко мне, если
- вам нужен лендинг Инстаграма
- вам нужен дизайн инфопродукта [гайды, чек-листы, мануалы]
Цена [примерная!]
Лендинг [раскладка] 12 постов - 2000 р
Оформление инфо-продукта - 150 р/лист