Лента Инстаграма/дизайн инфо-продуктов

Ни для кого не секрет, что в онлайн бизнесе важной составляющей является визуал. Инстаграм на данный момент это самая популярная площадка для продвижения коммерческих и не коммерческих аккаунтов. Вы можете обратиться ко мне, если

- вам нужен лендинг Инстаграма

- вам нужен дизайн инфопродукта [гайды, чек-листы, мануалы]

Цена [примерная!]

Лендинг [раскладка] 12 постов - 2000 р

Оформление инфо-продукта - 150 р/лист