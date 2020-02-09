Мои работы.

Приветствую! Я только начинаю свою деятельность в данной сфере, самоучка, обрабатываю свои фото и иногда фото друзей. Первая работа будет бесплатной, чтобы вы могли оценить качество моей работы и понять хотите ли дальше работать со мной, ведь главное чтобы вы были довольны. Вот одни из моих работ (возможно плохое качество фото, т.к сделаны на обычный телефон):