Нанесение рисунка (кружки, майки и т.д.)

Добавлена
2 года назад
39 просмотров
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Можно нанести любой рисунок на любую поверхность.