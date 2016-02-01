Нанесение текстуры на фото.

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Фотореалистичное наложение текстуры на фото.
Вы как производитель продукции хотите показать свои работы, но при этом не изготавливать весь
модельный ряд, позиции во всём идентичны а отличаются только
расцветкой/узором?
Есть проверенный способ - поручить эту работу фотошоп-специалисту. Я нанесу на ваши работы цвет/узор/текстуру и
сэкономлю вам деньги, время и жизненную энергию. Которые вы потратите на
более важные дела.
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