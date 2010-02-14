НЕБЕСА И ЛИЦА

Обработка фотографий
Добавлена
14 лет назад
134 просмотра
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Вверху слева - начальное изображение, другое - в обработке (AdobePhotoshop).

Весна на Новокузнецкой - с друзьями гуляли по центру, слушали уличных музыкантов, фотографировались...в итоге получилась эта работа.