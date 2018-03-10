Обложка MaxDetta (2)

Обложка для музыкального проекта MaxDetta. Выполненные работы: 1. Проведение фотосессии (серия постановочных снимков на хромакее). 2. Обрезка выбранных снимков в формате .PSD (удаление фона). 3. Итог: Графический сюжетный постер. В процессе услуги - консультация по подготовке к фотосессии, постановочные идеи к образу.