Обложка, превью для соцсетей, повышение кликабельности

👋 Доброго времени суток!



Меня зовут Артём, и я — специалист с большим опытом работы в Photoshop.

Создам для вас сочное и кликабельное превью для YouTube, которое увеличит просмотры вашего видео! С нестандартными задачами я справляюсь с особым азартом, так что любые ваши даже самые смелые идеи приветствуются 🔥

Почему стоит выбрать меня?

✅ Я гарантирую качество и профессионализм — каждое превью делаю с душой, чтобы оно цепляло взгляд.

✅ Работаю быстро, но без потери детализации — ваше превью будет готово в срок.

✅ Учитываю стиль вашего канала и тематику видео, чтобы результат был уникальным и выделялся в ленте.

Что входит в услугу?

• Размеры: до 3000x3000 пикселей

• 1 вариант дизайна + 2 бесплатные правки

• Срок: 1 день

• Коррекция цвета

• Замена/Удаление/Добавление объектов

Нужно для заказа:

1️⃣ Примеры конкурентов/коллег или описание сути с референсами

2️⃣ Текст для превью (если есть)

3️⃣​​​​​​​ Исходники или пожелания при создании таковых