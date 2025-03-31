Обложка, превью для соцсетей, повышение кликабельности
👋 Доброго времени суток!
Меня зовут Артём, и я — специалист с большим опытом работы в Photoshop.
Создам для вас сочное и кликабельное превью для YouTube, которое увеличит просмотры вашего видео! С нестандартными задачами я справляюсь с особым азартом, так что любые ваши даже самые смелые идеи приветствуются 🔥
Почему стоит выбрать меня?
✅ Я гарантирую качество и профессионализм — каждое превью делаю с душой, чтобы оно цепляло взгляд.
✅ Работаю быстро, но без потери детализации — ваше превью будет готово в срок.
✅ Учитываю стиль вашего канала и тематику видео, чтобы результат был уникальным и выделялся в ленте.
Что входит в услугу?
• Размеры: до 3000x3000 пикселей
• 1 вариант дизайна + 2 бесплатные правки
• Срок: 1 день
• Коррекция цвета
• Замена/Удаление/Добавление объектов
Нужно для заказа:
1️⃣ Примеры конкурентов/коллег или описание сути с референсами
2️⃣ Текст для превью (если есть)
3️⃣ Исходники или пожелания при создании таковых