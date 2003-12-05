Обработка буквы под фото

Процесс обработки буквы в дизайне фона включает в себя создание гармоничного сочетания текста и визуальных элементов.
Но клиент попросил сделать букву "К" в специальном дизайне. Вот такой результат получился.
Для этого я сделал:
Подбор и редактирование шрифта.
Сочетание буквы с элементами фона (текстуры)
Добавление эффектов (тени, свечение).
Цветокоррекция для достижения единства композиции.
Результат — буква, которая не просто выделяется, но и становится хорошим дизайном.
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