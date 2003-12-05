Обработка буквы под фото

Добавлена
2 месяца назад
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к эффекты презентацияя.png

Процесс обработки буквы в дизайне фона включает в себя создание гармоничного сочетания текста и визуальных элементов.

Но клиент попросил сделать букву "К" в специальном дизайне. Вот такой результат получился.

Для этого я сделал:

  1. Подбор и редактирование шрифта.

  2. Сочетание буквы с элементами фона (текстуры)

  3. Добавление эффектов (тени, свечение).

  4. Цветокоррекция для достижения единства композиции.

Результат — буква, которая не просто выделяется, но и становится хорошим дизайном.

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