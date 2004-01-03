Я являюсь посредником Марины, она фотограф из Москвы, а так же обрабатывает фото для Инстаграмма.

УСЛУГИ

* Обработка фото для Инстаграмма:

* 10 фото 720 р

* 15 фото 960 р

* 20 и более фото обговаривается отдельно

* Срок обработки 10 фото 1 час

* Визуализация 15-18 постов для Инстаграмма:

* Готовые фото через 1-2 дня

* Цена: 960р

* Индивидуальная съёмка:

* 1-1,5 часа работы

* Помощь в подборе образа и локации

* 15 кадров в обработке

* Готовые фото через 3-5 дней

* Все исходники

* Цена: 2400 р

* Экспресс съёмка:

* 40 минут работы

* 15 кадров в обработке

* Готовые фото через 3-4 дней

* Все исходники

* Цена: 2100 р

* Пакет для Инстаграмма:

* Проработка визуальной концепции Инстаграмма и составление макета ленты

* Подбор локаций, образов и стиля

* 2-3 часа работы

* Воплощение 4-5 образов

* Подготовка 35 кадров

* Готовые фото через 3-5 дней

* Цена: 3600 р

* Аренда фотостудии обговаривается отдельно!

* Визуализация 15-18 постов для Инстаграмма:

* Готовые фото через 1-2 дня

* Цена: 960 р

* Обработка фото для Инстаграмма:

* 10 фото 720р

* 15 фото 960 р

* 20 и более фото обговаривается отдельно

* Срок обработки 10 фото 1 час