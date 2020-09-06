Обработка фотографий, ретушь в Photoshop.

Я профессиональный ретушёр и фотограф с 2013 года. Давайте создавать искусство вместе!
Что я делаю?
* Качественный портрет:
* кожа, глаза, волосы и т.д (сохраняя при этом текстуру кожи)
* Лицо ретушь
* Добавление макияжа
* Цвет / тон / контрастная коррекция
* Манипуляция творческими идеями
* Коррекция фона
* Формирование тела
* Регулировка положения
* Удалить все отвлекающие детали
* Удаление/добавление людей, объектов и эффектов.
* Обрезать изображение, изменить размер изображения
* удаление прыщ
* удаление морщины
* Отбеливание зубов
Пожалуйста, свяжитесь со мной перед тем, как сделать заказ.