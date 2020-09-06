Обработка фотографий, ретушь в Photoshop.

Я профессиональный ретушёр и фотограф с 2013 года. Давайте создавать искусство вместе!

Что я делаю?

* Качественный портрет:

* кожа, глаза, волосы и т.д (сохраняя при этом текстуру кожи)

* Лицо ретушь

* Добавление макияжа

* Цвет / тон / контрастная коррекция

* Манипуляция творческими идеями

* Коррекция фона

* Формирование тела

* Регулировка положения

* Удалить все отвлекающие детали

* Удаление/добавление людей, объектов и эффектов.

* Обрезать изображение, изменить размер изображения

* удаление прыщ

* удаление морщины

* Отбеливание зубов

Пожалуйста, свяжитесь со мной перед тем, как сделать заказ.