Обработка и ретушь фото

В этой коллекции представлены примеры моей работы в Photoshop и Lightroom + видеоклип, где вы можете увидеть в реальном времени, как меняются фотографии!
За 7 лет работы с фотографией у меня накопилась огромная коллекция, я постарался включить в эту подборку самые разные фотографии, которые могут быть вам интересны!
При обработке фотографий я использую:
- цветокоррекция
- ретушь
- кадрирование
- Вставляю объекты на фото (при необходимости)
Я невероятно люблю фотографировать и обрабатывать фотографии и с удовольствием отредактирую ваши шедевры!