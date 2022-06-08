Обработка и ретушь фото

В этой коллекции представлены примеры моей работы в Photoshop и Lightroom + видеоклип, где вы можете увидеть в реальном времени, как меняются фотографии!

За 7 лет работы с фотографией у меня накопилась огромная коллекция, я постарался включить в эту подборку самые разные фотографии, которые могут быть вам интересны!

При обработке фотографий я использую:

- цветокоррекция

- ретушь

- кадрирование

- Вставляю объекты на фото (при необходимости)

Я невероятно люблю фотографировать и обрабатывать фотографии и с удовольствием отредактирую ваши шедевры!