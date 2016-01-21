Обработка и Ретушь Фотографий

Добавлена
8 лет назад
349 просмотров
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Обработка Фотографий:

 

  • обладают точной цветопередачей
  • резкие и с хорошей детализацией
  • на фото отстроены контраст и яркость
  • имеют равномерный одноцветный фон
  • не имеют паразитных засветов и ярко выраженных бликов
  • объекты могут отбрасывать небольшие тени, не мешающие визуальному восприятию
Ретушь Фотографий:           

  • техническая ретушь
  • очистка фона
  • пластика
  • ретушь кожи
  • цветокоррекция изображения
  • ретушь волос