Обработка и Ретушь Фотографий

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обработка Фотографий:
- обладают точной цветопередачей
- резкие и с хорошей детализацией
- на фото отстроены контраст и яркость
- имеют равномерный одноцветный фон
- не имеют паразитных засветов и ярко выраженных бликов
- объекты могут отбрасывать небольшие тени, не мешающие визуальному восприятию
- техническая ретушь
- очистка фона
- пластика
- ретушь кожи
- цветокоррекция изображения
- ретушь волос