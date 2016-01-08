Обтравка фото

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Добавлена
8 лет назад
266 просмотров
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цветокоррекция, замена фона, ретушь пыли, царапин и дефектов, трансформация объектов.
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Ксения Мосина
kseniya-mosina
Была
8 лет назад
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