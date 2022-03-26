Обучение ретуши онлайн

Урок №1 - Вводный урок.
Знакомство с интерфейсом программы Photoshop. Настройка Рабочей среды.
Обязательно для работы: правильно настроить программу, что облегчит дальнейшую работу.
Урок №2 - Как правильно загружать\сохранять фотографии без потери качества. Особые размеры фотографий для соц.сетей.
Чем отличается Raw от jpeg.
Урок №3 - Работа с инструментами интерфейса (лечащая кисть, кадрирование, выделение областей и тд)
Урок №4 - Работа с кожей, особенности ретуши, пошаговая инструкция.
Урок №5: - Работа с волосами, ресницами и бровями.
Убрать лишние волоски, добавить\убавить густоту, дорисовать недостающие прядки\реснички.
Урок №6 - Введение в цвет.
Знакомство с цветом, из чего он состоит, как корректировать цвета на фото и добиться гармоничной цветовой гаммы.
Урок №7 - Кривые, баланс белого.
Урок №8 - Макияж и детали.
Поправляем помаду, стрелки, тени на веках, учимся правильно рисовать дополнительные тени\блики для создания объема. Отбеливание зубов\белков глаз.
Урок №9 - Удаление\добавление предметов.
Урок №10 - Работа с текстурами, наложение минимальных эффектов или градиентов для создания особой атмосферы фотографии.
После каждого урока идет домашнее задание, сроки выполнения которого мы обсуждаем вместе. Перед уроком идет проверка дз, выявление ошибок и объяснение их решений.
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