Обучение ретуши онлайн

Урок №1 - Вводный урок.

Знакомство с интерфейсом программы Photoshop. Настройка Рабочей среды.

Обязательно для работы: правильно настроить программу, что облегчит дальнейшую работу.

Урок №2 - Как правильно загружать\сохранять фотографии без потери качества. Особые размеры фотографий для соц.сетей.

Чем отличается Raw от jpeg.

Урок №3 - Работа с инструментами интерфейса (лечащая кисть, кадрирование, выделение областей и тд)

Урок №4 - Работа с кожей, особенности ретуши, пошаговая инструкция.

Урок №5: - Работа с волосами, ресницами и бровями.

Убрать лишние волоски, добавить\убавить густоту, дорисовать недостающие прядки\реснички.

Урок №6 - Введение в цвет.

Знакомство с цветом, из чего он состоит, как корректировать цвета на фото и добиться гармоничной цветовой гаммы.

Урок №7 - Кривые, баланс белого.

Урок №8 - Макияж и детали.

Поправляем помаду, стрелки, тени на веках, учимся правильно рисовать дополнительные тени\блики для создания объема. Отбеливание зубов\белков глаз.

Урок №9 - Удаление\добавление предметов.

Урок №10 - Работа с текстурами, наложение минимальных эффектов или градиентов для создания особой атмосферы фотографии.

После каждого урока идет домашнее задание, сроки выполнения которого мы обсуждаем вместе. Перед уроком идет проверка дз, выявление ошибок и объяснение их решений.

Все индивидуально тет-а-тет через дискорд с трансляцией. Сопровождаю как на основных вебинарах лично, так и в вк\инсте. Курирую по любым вопросам касаемо обучения)

Полный курс онлайн 10 000руб

1 урок - 2час

Отдельный урок по индивидуальному вопросу - 1500руб\час

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