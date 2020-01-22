Дешевое оформление ваших соц. сетей. Быстро, качественно,дешево. Аватарки, шапки, баннеры любых размеров. Так как только начал, цена будет куда меньше. Так что это вам на пользу, а мне - доброе дело для вас)

Нужно для заказа:

Достаточно объяснить тематику той или иной работы, затем пожелания по цветам и стилю. В ходе работы буду отправлять черновые варианты вам на выбор