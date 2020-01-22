Оформление ваших соц. сетей

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Нужно для заказа:
Достаточно объяснить тематику той или иной работы, затем пожелания по цветам и стилю. В ходе работы буду отправлять черновые варианты вам на выбор