Отделение объекта от фона

Обработка фотографий
Добавлена
14 лет назад
191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наименование работы: обтравка фигуры

Задание: обтравить фигуру

Этапы работы:

1.Удаление фона в программе Photoshop

2. создание слоя маски

Срок выполнения 30 мин

Результат: (см. рис.) файл psd со слоем маской, что даёт возможность

дальнейшего редактирования маскированной области