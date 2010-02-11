Отделение объекта от фона
Обработка фотографий
Добавлена186 просмотров
14 лет назад
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Наименование работы: обтравка фигуры
Задание: обтравить фигуру девушки
Этапы работы:
1.Создание слоя-маски в программе Photoshop
2.Цветокоррекция.
Срок выполнения 1 час
Результат: (см. рис.) файл psd со слоем маской, что даёт возможность
дальнейшего редактирования маскированной области