Отделение объекта от фона

Обработка фотографий
Добавлена
14 лет назад
186 просмотров
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Наименование работы: обтравка фигуры

Задание: обтравить фигуру девушки

Этапы работы:

1.Создание слоя-маски в программе Photoshop

2.Цветокоррекция.

Срок выполнения 1 час

Результат: (см. рис.) файл psd со слоем маской, что даёт возможность

дальнейшего редактирования маскированной области