Отделение объекта от фона
Обработка фотографий
Добавлена192 просмотра
14 лет назад
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Наименование работы: обтравка фигуры
Задание: обтравить фигуру льва
Этапы работы:
1.Удаление фона в программе Photoshop
2. создание слоя маски
Срок выполнения 30 мин
Результат: (см. рис.) файл psd со слоем маской, что даёт возможность
дальнейшего редактирования маскированной области