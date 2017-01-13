Полная коррекция старой фотографии.

Наверное, у каждого дома есть фотоальбом, который помнит нас маленькими, а родителей, бабушек и дедушек молодыми.К сожалению, качество таких фотографий часто не самое лучшее. Пятна, царапины с пленки, где то выгорело, помялось, оторвалось или просто не четкое изображение. Хорошая новость в том, что сейчас многое поправимо. За не высокую плату я приведу Вашу фотографии в достойный вид, выслушаю пожелания. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству)