Прев'ю для ютубу

Зроблю прев'ю, аватарку, шапку на різні теми (Ігри, бізнес, ютуб і т.д.) для вас
•Гарні роботи
•Швидко відповідаю
•Швидко виконую замовлення
Займаюся фотошопом вже 3 роки
• Схема замовлення: Оплата від вартості роботи - Виконання замовлення - Отримання вашої роботи - Відгук.
• 2 правки безкоштовні, далі - за додаткову оплату
• Оплата приймається картою
• Термін виконання роботи приблизно 2 години (якщо є світло)
• Кошти поверненню не належать. (за звичайних умов)
(Необов'язково, можу підібрати на свій смак) Якщо ви зацікавлені в моїх послугах, то вам потрібно вказати: ідею, головні кольори, фон, текст і матеріали "фото"