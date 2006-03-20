Прев'ю для ютубу

Зроблю прев'ю, аватарку, шапку на різні теми (Ігри, бізнес, ютуб і т.д.) для вас



•Гарні роботи

•Швидко відповідаю

•Швидко виконую замовлення



Займаюся фотошопом вже 3 роки



• Схема замовлення: Оплата від вартості роботи - Виконання замовлення - Отримання вашої роботи - Відгук.

• 2 правки безкоштовні, далі - за додаткову оплату

• Оплата приймається картою

• Термін виконання роботи приблизно 2 години (якщо є світло)

• Кошти поверненню не належать. (за звичайних умов)



(Необов'язково, можу підібрати на свій смак) Якщо ви зацікавлені в моїх послугах, то вам потрібно вказати: ідею, головні кольори, фон, текст і матеріали "фото"