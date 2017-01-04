Принт на футболку для конкурса Wake Up Day.

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Прорисовка из Растровых картинок полностью в вектор, всё сделано в Photoshop !
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https://www.behance.net/gallery/46754583/This-project-i-made-on-the-competition-Wake-up-day
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