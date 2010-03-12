Процесс работы над каталогом продукции
Обработка фотографий
Добавлена182 просмотра
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://paxis.labirint-npo.ru/index.php?page=katalog-produktsii
Каталог продукции, раздел "Тара для хранения и транспортировки мелких изделий".
120x120 px.
В правом углу показан вариант, одобренный и размещенный на сайте.