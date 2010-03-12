Процесс работы над каталогом продукции

Обработка фотографий
Добавлена
14 лет назад
182 просмотра
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http://paxis.labirint-npo.ru/index.php?page=katalog-produktsii

Каталог продукции, раздел "Тара для хранения и транспортировки мелких изделий".

120x120 px.

В правом углу показан вариант, одобренный и размещенный на сайте.