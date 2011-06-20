Работа №11 "Вымыть полы и не только"
Обработка фотографий
Добавлена799 просмотров
13 лет назад
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С первого взгляда может ничего и невидно, но.....
три фото Сшиты в панораму (по отдельности фото не стал добавлять, чтоб более точно была видна работа)
Исправлена перспектива
Обшиты верхушки колонн гипроком, а также дальние колонны полностью обшиты
Покрашен потолок
Убран мусор на полу.
ВЫМЫТ пол (нарисован заново), чтобы была видна металлическая текстура и разбиение на плитки, соблюдены светотени, отражения от глянцевой поверхности.
А главное, чтобы панорама помещения осталась фотографией, а не стала картинкой.