Работа №11 "Вымыть полы и не только"

С первого взгляда может ничего и невидно, но.....

три фото Сшиты в панораму (по отдельности фото не стал добавлять, чтоб более точно была видна работа)

Исправлена перспектива

Обшиты верхушки колонн гипроком, а также дальние колонны полностью обшиты

Покрашен потолок

Убран мусор на полу.

ВЫМЫТ пол (нарисован заново), чтобы была видна металлическая текстура и разбиение на плитки, соблюдены светотени, отражения от глянцевой поверхности.

А главное, чтобы панорама помещения осталась фотографией, а не стала картинкой.