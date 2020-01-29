Работа в Фотошоп ( редактирование фото, реклама )

Варианты работ в Фотошоп:- Создаю рекламу - Логотип- Метрику ( оформление детских фото )- Разработка флаеров и листовок - Поздравительные открытки- Коллажирование ( коллаж фотографий )- Редактирование фотографии- Редактирование фотографии с рамками - Размытие фона- Удаление деталей с фотографии - Дизайн футболок - Оформление каналов и пабликов ( создание индивидуальных аватарок, меню и обложек )-Разработка баннеров