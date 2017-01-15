Работа в Фотошопе (любой уровень сложности)

ОБРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ ФОТОГРАФИЙ, ДОБАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВ

ИЗГОТОВКА ЛОГОТИПОВ, ПРЕВЬЮ, ОФОРМЛЕНИЯ ГРУПП И Т.Д.

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p.s. конечно заказ рассматриваю я и даю вам согласие или НЕ согласие.