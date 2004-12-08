Редактирование фотографий (Аватар, семейные фото, портфолио, сайты)

Всем привет! Меня зовут Тимофей и моё увлечение это - редактирование фотографий.

Данной деятельностью я увлекаюсь давольно-таки давно и по этому, что бы не пускать мои творческие способности на "самотёк" решаюсь найти себя теперь в творческом бизнесе.

К своим словам прилагаю мои работы, которые были сделаны чисто для себя без задних мыслей. Обращайтесь, если я Вас заинтересовал, надеюсь договоримся о взаимной выручке!