Редактирование фотографий (Аватар, семейные фото, портфолио, сайты)
Добавленанет просмотров
6 месяцев назад
Всем привет! Меня зовут Тимофей и моё увлечение это - редактирование фотографий.
Данной деятельностью я увлекаюсь давольно-таки давно и по этому, что бы не пускать мои творческие способности на "самотёк" решаюсь найти себя теперь в творческом бизнесе.
К своим словам прилагаю мои работы, которые были сделаны чисто для себя без задних мыслей. Обращайтесь, если я Вас заинтересовал, надеюсь договоримся о взаимной выручке!