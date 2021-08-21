Реставрация старых и поврежденных фотографий, устранение дефектов, трещин, царапин. Создание цветного фото из чёрно-белого. Любая художественная обработка по желанию заказчика. Обработка видеоматериалов, улучшение качества исходника и конвертация для заливки в соцсети. Быстро, качественно, недорого.