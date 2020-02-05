Порой с помощью одной только цветокоррекции можно добиться потрясающих результатов. Что я собственно и делаю. Могу вывести чистый и естественный цвет, либо сделать художественную цветокоррекцию.

Выполняю ретушь портретов. Особенно когда нужно много и быстро. Да еще так, чтобы качество не страдало. Обработка фотографий для школьных выпускных альбомов, обработка свадебных фотографий, обработка фотографий для доски почета, ретушь для каталогов – могу, умею, практикую не первый год.