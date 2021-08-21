Ретушь фото

Чистая обработка фотографий как портретов, так и ростовых. Также возможна предметная обработка для магазинов (вырезка на белый фон). Быстро, качественно и в установленные сроки.Работаю строго по ТЗ (техническому заданию) и референсу (цветокоррекция, которую вы бы хотели).Готова к сотрудничеству как на короткий срок, так и на долгий!Тестовое фото делаю бесплатно.Цена обработки может меняться в зависимости от сложности задания и количества фото (больше фото, меньше цена).Примеры работ можно посмотреть на странице инстаграм (@retouch_galagan)https://www.instagram.com/retouch_galagan/?utm_medium=copy_link