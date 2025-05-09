Ретушь фото

Здравствуйте, меня зовут Антон и более 3х лет я занимаюсь ретушью фотографий.

Профессиональная ретушь фотографий для маркетплейсов, интернет-магазинов и рекламных кампаний. Специализируюсь на обработке продукт-фото, портретов, fashion-съемок и контента для соцсетей. Выполняю:

- Цветокоррекцию и выравнивание тонов для идеального вида.

- Удаление дефектов, пыли, лишних объектов и фона.

- Ретушь кожи, одежды, аксессуаров с сохранением текстур.

- Подготовку изображений под требования маркетплейсов (чистый фон, единый стиль, кадрирование).

- Создание визуально привлекательных эффектов для брендов.

Прайс-лист на услуги:

Скидки на объем от 10 фото обсуждаются индивидуально.

Базовая ретушь

- Цветокоррекция, настройка яркости/контраста.

- Легкая чистка фона, удаление мелких дефектов.

- Подготовка под маркетплейсы (чистый белый фон).

Стоимость: от 40 ₽ / фото

Портретная ретушь

- Глубокая ретушь кожи (сохранение текстуры).

- Коррекция макияжа, зубов, глаз.

- Удаление дефектов, выравнивание тона.

- Легкая пластика лица (по желанию).

Стоимость: от 60 ₽ / фото

Продуктовая ретушь для маркетплейсов

- Вырезка объекта, замена/чистка фона.

- Удаление пыли, царапин, бликов.

- Цветокоррекция, выравнивание теней.

- Подготовка под стандарты Wildberries, Ozon, Amazon.

Стоимость: от 50 ₽ / фото

Fashion и коммерческая ретушь

- Детальная обработка одежды, аксессуаров.

- Коррекция форм, устранение складок.

- Создание единого стиля для каталогов/соцсетей.

Стоимость: от 70 ₽ / фото

Сложная ретушь

- Изменение фона, добавление/удаление объектов.

- Сложная пластика, реставрация фото.

- Креативные эффекты, коллажи.

Стоимость: от 80 ₽ / фото