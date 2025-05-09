Ретушь фото

Здравствуйте, меня зовут Антон и более 3х лет я занимаюсь ретушью фотографий.
Профессиональная ретушь фотографий для маркетплейсов, интернет-магазинов и рекламных кампаний. Специализируюсь на обработке продукт-фото, портретов, fashion-съемок и контента для соцсетей. Выполняю:
- Цветокоррекцию и выравнивание тонов для идеального вида.
- Удаление дефектов, пыли, лишних объектов и фона.
- Ретушь кожи, одежды, аксессуаров с сохранением текстур.
- Подготовку изображений под требования маркетплейсов (чистый фон, единый стиль, кадрирование).
- Создание визуально привлекательных эффектов для брендов.
Прайс-лист на услуги:
Скидки на объем от 10 фото обсуждаются индивидуально.
Базовая ретушь
- Цветокоррекция, настройка яркости/контраста.
- Легкая чистка фона, удаление мелких дефектов.
- Подготовка под маркетплейсы (чистый белый фон).
Стоимость: от 40 ₽ / фото
Портретная ретушь
- Глубокая ретушь кожи (сохранение текстуры).
- Коррекция макияжа, зубов, глаз.
- Удаление дефектов, выравнивание тона.
- Легкая пластика лица (по желанию).
Стоимость: от 60 ₽ / фото
Продуктовая ретушь для маркетплейсов
- Вырезка объекта, замена/чистка фона.
- Удаление пыли, царапин, бликов.
- Цветокоррекция, выравнивание теней.
- Подготовка под стандарты Wildberries, Ozon, Amazon.
Стоимость: от 50 ₽ / фото
Fashion и коммерческая ретушь
- Детальная обработка одежды, аксессуаров.
- Коррекция форм, устранение складок.
- Создание единого стиля для каталогов/соцсетей.
Стоимость: от 70 ₽ / фото
Сложная ретушь
- Изменение фона, добавление/удаление объектов.
- Сложная пластика, реставрация фото.
- Креативные эффекты, коллажи.
Стоимость: от 80 ₽ / фото