Ретушь фото - частотное разложение

Добавлена
2 года назад
26 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

убраны дефекты кожи с сохранением текстуры кожи

выполнена цветокоррекция