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Ретушь фото - частотное разложение
Обработка фотографий
Добавлена
2 года назад
26 просмотров
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фриланс
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убраны дефекты кожи с сохранением текстуры кожи
выполнена цветокоррекция
2106x1312
7 МБ
2274x1312
5 МБ
2172x1284
5 МБ
2150x1306
5 МБ
Елена
vajnyak67
Была
2 года назад
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