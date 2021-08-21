Ретушь фото для интернет-магазинов, сайтов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ретуширую фото для интернет-магазинов.
Опыт работы с данными фотографиями около 4х лет.
В ретушь входит:
- Цветокоррекция
- Замена фона на белый
- Корректировка перспективы при необходимости
- Извинение размера по Вашим данным
- Сохранение в необходимом формате.
Работы выполняю качественно и в сроки.
Примеры работ можно посмотреть на фото.