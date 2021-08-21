Ретушь фото для интернет-магазинов, сайтов

Ретуширую фото для интернет-магазинов.

Опыт работы с данными фотографиями около 4х лет.

В ретушь входит:

- Цветокоррекция

- Замена фона на белый

- Корректировка перспективы при необходимости

- Извинение размера по Вашим данным

- Сохранение в необходимом формате.

Работы выполняю качественно и в сроки.

Примеры работ можно посмотреть на фото.