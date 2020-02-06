Ретушь фото: техническая, художественная

Предлагаю качественную и красивую обработку фотографий. Какие работы выполняю:- цветокоррекция, кадрирование;- устранение дефектов кожи и других деталей;- выравнивание тона кожи (техника частотного разложения);- пластика лица и тела;- художественная ретушь, прорисовка (с использованием техники Dodge and burn);- быстрая обработка серий фотографий. Что нужно для заказа: максимально точное техническое задание, качественное фото.