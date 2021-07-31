Ретушь фотографий

Добавлена
2 года назад
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-         Работаю со слоями;-         Делаю частотное разложение;-         Работаю с Dodge and Burn.-         Убираю все недостатки кожи с сохранением всей текстуры (пятна, проблемную кожу, складки, а также убираю ненужные предметы с фона);-         Работаю со светом и тенью для придания объёма фото;-         Работаю согласно ТЗ (техническому заданию);-         Согласно предоставленному референсу делаю цветокоррекцию, если референс не предоставлен, обработка в натуральном цвете;-          Кадрирование фото согласно запрашиваемому размеру:-        Творческая личность;-         Очень педантична.Нацелена на долгосрочное сотрудничество.Мои работы можно увидеть в инстаграм @retoucher_tsheina