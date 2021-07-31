Ретушь фотографий

- Работаю со слоями;- Делаю частотное разложение;- Работаю с Dodge and Burn.- Убираю все недостатки кожи с сохранением всей текстуры (пятна, проблемную кожу, складки, а также убираю ненужные предметы с фона);- Работаю со светом и тенью для придания объёма фото;- Работаю согласно ТЗ (техническому заданию);- Согласно предоставленному референсу делаю цветокоррекцию, если референс не предоставлен, обработка в натуральном цвете;- Кадрирование фото согласно запрашиваемому размеру:- Творческая личность;- Очень педантична.Нацелена на долгосрочное сотрудничество.Мои работы можно увидеть в инстаграм @retoucher_tsheina