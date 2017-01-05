Ретушь и фотосъемка (Беларусь)

-beauty (журнальная ретушь высокого качества)

-предметная (стилизованные фото, предметы на белом/цветном фоне, ювелирные украшения)

-каталожная (фото для журналов, каталогов одежды, аксессуаров, предметов)

-food (фото еды, блюд)

-портрет (мужской, женский)

-свадебная (покадрово и в больших объемах, базовая ретушь или полная обработка с цветокоррекцией)

-интерьер (офисы, жилые помещения, промышленные помещения)