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Ретушь и фотосъемка (Беларусь)
-beauty (журнальная ретушь высокого качества)
-предметная (стилизованные фото, предметы на белом/цветном фоне, ювелирные украшения)
-каталожная (фото для журналов, каталогов одежды, аксессуаров, предметов)
-food (фото еды, блюд)
-портрет (мужской, женский)
-свадебная (покадрово и в больших объемах, базовая ретушь или полная обработка с цветокоррекцией)
-интерьер (офисы, жилые помещения, промышленные помещения)