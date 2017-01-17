Ретушь и обработка фотографий

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Профессионально редактирую и обрабатываю фотографии.
Цена и сроки зависят от сложности и объема работы. На данный момент работаю без предоплаты.
Вы получаете обработанные фотографии с вотермарками, если вас все устраивает, вы оплачиваете работу и я высылаю фото уже без водяных знаков.
Ориентировочные цены:
Обтравка (удаление фона): от 50 руб.
Убрать вотермарк(водяной знак) с фото(картинки): от 50 руб.
Ретушь фотографий с сохранением текстуры кожи: от 150 руб.
Вписывание лица в картину: от 200 руб.
Удаление лишних объектов: от 50 руб.
Корректировка изображения: от 50 руб.
Цвето- и светокоррекция: от 50 руб.
Реставрация (восстановление) старых фотографий: от 300 руб.
Оплата - карта Сбербанка, ЯндексДеньги, Вебмани, Киви.
Почта: [email protected]
Скайп: shandis4
WhatsApp: +7 977 382 44 94