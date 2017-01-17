Ретушь и обработка фотографий

Профессионально редактирую и обрабатываю фотографии.

Цена и сроки зависят от сложности и объема работы. На данный момент работаю без предоплаты.

Вы получаете обработанные фотографии с вотермарками, если вас все устраивает, вы оплачиваете работу и я высылаю фото уже без водяных знаков.

Ориентировочные цены:

Обтравка (удаление фона): от 50 руб.

Убрать вотермарк(водяной знак) с фото(картинки): от 50 руб.

Ретушь фотографий с сохранением текстуры кожи: от 150 руб.

Вписывание лица в картину: от 200 руб.

Удаление лишних объектов: от 50 руб.

Корректировка изображения: от 50 руб.

Цвето- и светокоррекция: от 50 руб.

Реставрация (восстановление) старых фотографий: от 300 руб.

Оплата - карта Сбербанка, ЯндексДеньги, Вебмани, Киви.

Почта: [email protected]

Скайп: shandis4

WhatsApp: +7 977 382 44 94