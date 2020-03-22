Ретушь/обработка/фотосессии в Москве

Грамотная работа со светом, редактирование фигуры, быстрая работа - все это про мои навыки ретуши.

Фотоаппарат держу в руках 3 года, готов провести с вами съемку. Хорошая атмосфера, прекрасные исходники и профессиональная ретушь.

Цены [примерные!]

Фотосессия: от 3500 р

Ретушь фотографий: от 150р/фото