Ретушь/обработка/фотосессии в Москве

Добавлена
4 года назад
38 просмотров
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Грамотная работа со светом, редактирование фигуры, быстрая работа - все это про мои навыки ретуши. 

Фотоаппарат держу в руках 3 года, готов провести с вами съемку. Хорошая атмосфера, прекрасные исходники и профессиональная ретушь.

Цены [примерные!]

Фотосессия: от 3500 р

Ретушь фотографий: от 150р/фото