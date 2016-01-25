Ретушь портретов

Добавлена
8 лет назад
148 просмотров
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Инструменты:

- восстанавливающая кисть;

- пластика;

- dodge&burn;

- немного волшебства :-)