Ретушь портретов

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Добавлена
8 лет назад
148 просмотров
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Инструменты:
- восстанавливающая кисть;
- пластика;
- dodge&burn;
- немного волшебства :-)
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753 КБ
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8 МБ
Анастасия Киянова
nastyakiyanova
Была
7 лет назад
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